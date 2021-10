Hej!

Det börjar närma sig födelsedagar och julafton...... Inser att varenda pryl som kidsen vill ha behöver skickas typ från Kina och kommer ta tusen år. Finns det några vettiga svenska butiker som säljer spelprymar. Fnaf-gosedjur, among us figurer etc...

Spelar ingen roll om det är dyrare. Skiten fastnar ju ändå alltid i tull etc känns det som.

/M