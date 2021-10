Xbox Games with Gold - November 2021

Ny månad och dags för en ny bunt spel som ingår för de som prenumererar på Xbox Live Gold och/eller Xbox Game Pass Ultimate! Den här månaden blir det flyttsimulator med Moving Out, pixligt äventyrsstrategi med Kingdom Two Crowns, klassiskt plattformslir med Rocket Knight och mysigt Lego-spel med Lego Batman 2 DC Super Heroes.

Kanske inte helt obekanta spel då de flesta tidigare varit på Xbox Game Pass, ett intressant val av spel kan man tycka.

Alla OG Xbox/Xbox 360/Xbox One-spel som erbjuds som Games with Gold fungerar också på Xbox One och Series X|S via bakåtkompatibilitet, så 4 spel att plocka hem för alla på Xbox One/Series X|S alltså.

Xbox One:

Moving Out (1-30 nov)

Kingdom Two Crowns (16 nov - 15 dec)

Xbox 360:

Rocket Knight (1-15 nov)

Lego Batman 2 DC Super Heroes (16-30 nov)

