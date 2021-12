Xbox Games with Gold - Januari 2022

Då var det dags för januaris spel som ingår för de som prenumererar på Xbox Live Gold och/eller Xbox Game Pass Ultimate, och det är en sällan skådad samling storspel av monumentalt snitt vi bjuds på den här gången! Vad sägs om lite hack'n'slash i NeuroVoider, pixligt crafting-RPG med Aground, shoot-em-up med Radiant Silvergun och lite klassiker i relativt ny tappning med Space Invaders Infinity Gene.

Alla OG Xbox/Xbox 360/Xbox One-spel som erbjuds som Games with Gold fungerar också på Xbox One och Series X|S via bakåtkompatibilitet, så 4 spel att plocka hem för alla på Xbox One/Series X|S alltså.

Xbox One:

NeuroVoider (1-31 jan)

Aground (16 jan-15 feb)

Xbox 360:

Radiant Silvergun (1-15 jan)

Space Invaders Infinity Gene (16-31 jan)

