Hitta på alternativa spel- och filmtitlar (och skissa dem!)

Jag såg en rolig TikTok här om dagen, om en alternativ framtid där Disney förlorat rättigheten till alla sina varumärken. Därför var de tvungna skapa nya, billiga kopior. Mickey Mouse ersattes av Ricky Rodent och Guarians of the Galaxy följdes upp av The Custodians of the Solar System. Tyvärr hittar jag inte videon längre, men jag älskade konceptet.

Tänkte rent av att man skulle kunna göra en lek av det. Hitta på sämsta tänkbara kombination av titlar och undertitlar för kända spel- och filmfranchises. Kanske till och med skissa alternativa logotyper och omslag i photoshop/gimp/paint?

Jag börjar! Kan någon gissa vad som döljer sig bakom dessa tre "mästerverk"?