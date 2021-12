Soundtracket som sålde spelet

God fortsättning!

När jag rotade runt bland mina spellistor på Spotify efter lite vettig julmusik såg jag en gammal spellista med spelmusik som fick mig att tänka på ett av mina favoritspel som det var nära att jag hoppade över.

La Mulana.

Anledningen till att jag nästan inte spelade det var att det i början kändes som en vanlig sidescroller med lite "tröga" kontroller utan en riktig pullfactor då det inte är en speltyp jag vanligtvis spelar. Jag minns att det verkade bra men att det fanns massa annat nytt som stack ut mer så varför lägga min tid på detta som verkar "ok" när jag kan lägga tiden på nåt jag tror ska passa mig bättre istället.

Det var inte förens jag tagit mig igenom introt och in i det tempel som spelet utspelar sig i som nåt händer..

Det är mörkt och det är tyst under tiden du löser pusslet för att öppna en dörr in till templet där majoriteten av spelet utspelar sig i. Dörren öppnas och du kliver in och...

Jag kände lite här att jag var såld enbart för musiken i detta område.

Lite senare hittar man ingångar till andra delar som för tillfället är ganska låsta där man måste lösa ett pussel någon annanstans för att kunna fortsätta utforska.

Visa innehåll

Visa innehåll

Varje låt fick mig mer investerad i spelets mystik och det blev bara bättre och jag skulle gärna lista dessa också men tanken var att höra om ni har några spel där bara musiken fick er att fortsätta.

Så har ni några exempel där soundtracket sålde spelet?