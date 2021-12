OASM - Oanonyma Sockermissbrukare

Jag tänkte börja nästa år med att fortsätta rensa farkosten från en rad ohälsosamma sockerprodukter. Jag började faktiskt redan den 1:e Januari i början av året (2021) med att utesluta en stor bov i mitt drama, nämligen Cloettas Kexchoklad. Denna förbaskade godisbit var inkörsporten till mitt sockermissbruk och började inmundigas redan i mitten på 1980-talet. Sedan dess, hade den varit en stor del av mitt sockerintag. Vid det här laget har Cloetta säkerligen tjänat 200.000:- eller mer på mitt missbruk, men om ett par dagar har jag varit utan detta knark i ett helt år. För egen del är detta en milstolpe.

För att underlätta denna svåra väg genom abstinens har jag stundvis ersatte begäret med andra sockerprodukter, och då kändes det ibland lönlöst att halka tillbaka, men, jag gav inte upp. Vad som än hände, tänkte jag inte börja knarka Kexcholad igen. Till min hjälp hade jag faktiskt en app som heter "Sober Time". Den finns till Android (vet ej om den finns till iOS), och jag tror att den var ursprungligen framtagen för att hjälpa människor med alkoholproblem att ta sig ur skiten. Leta upp den på Google Play om du är intresserad.

Det finns säkert andra appar som funkar på liknande sätt, men jag använder den på ett sådant sätt att jag matar in namnet på den produkt jag vill bli fri från, ställer in att den ska visa hur många dagar jag har varit "ren" från produkten, samt hur mycket pengar jag har sparat på att inte förtära produkten. Bara i år har jag sparat drygt 8 000:- på att inte knarka Kexchoklad. Jag har förutom detta gift andra produkter på min lista, men just Cloettas djävul har tidigare varit svår att värja sig från, men inte nu längre. Nu är den ute ur systemet.

Nästa år börjar den hårda kampen att bli fri från läsk och då speciellt Cola / Pepsi, både socker- och lightversionerna. Om jag trodde det var svårt att undvika choklad, så kommer det nog bli ett helvete nu; men, skam den som ger sig.

Kanske befinner du dig i en liknande situation, skriv av dig, berätta vad du vill bli fri från så kanske vi kan stötta varandra.

