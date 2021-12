Utklarade spel 2021

Året lider mot sitt slut och tänkte att det kan vara kul att titta tillbaka och se hur många spel man har klarat ut. Hur många spel klarade ni ut i år?

För mig blev det 34 titlar och 2 DLC.

PC:

My Friend Pedro

River City Girls

Monster Train

Halo: The Master Chief Collection (Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST)

Streets of Rage 4

Star Wars Jedi: Fallen Order min recension

Two Point Hospital

Fahrenheit

198X

Her Story

Superhot

Celeste

Dragon Quest Builders 2

Batman: Arkham City GOTY

Batman: Arkham City - Harley Quinn's Revenge

Batman: Arkham City - Catwoman

Grand Theft Auto: San Andreas

Shenmue II

Nier: Automata

Ori and the Will of the Wisps

Yakuza 0

Watch Dogs 2

Resident Evil Village

Unpacking

Monster Hunter: World

Metro: Last Light Redux

Cyberpunk 2077

PlayStation:

Chrono Cross

PlayStation 4:

Dragon Quest Builders

Ratchet & Clank

Nintendo GameCube:

Super Mario Sunshine

Nintendo DS:

Phoenix Wright: Ace Attorney

Nintendo 3DS:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D