Microsoft köper Activision Blizzard?

Tydligen kommer Bobby Kotick sitta kvar också.... Jäkligt konstigt av Microsoft att dom inte tar bort honom om dom köper hela studion....

https://www.videogameschronicle.com/news/bobby-kotick-will-re...

"Bobby Kotick will continue to serve as CEO of Activision Blizzard, and he and his team will maintain their focus on driving efforts to further strengthen the company’s culture and accelerate business growth,” the statement reads."

För hellskotta Microsoft..... Ni hade ju verkligen chansen att göra en riktigt bra sak här ju