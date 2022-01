Xbox Game Pass - Januari 2022 - Part 2

Januari månads andra laddning till Xbox Game Pass är här! Trilogi-spåret fortsätter från förra omgångens Mass Effect till den här omgångens Hitman-trilogi. Det blir också ett antal Dag 1-spel som kommer direkt på release till XGP med Ubisoft's co-op pangare Rainbow Six: Extraction som huvudnummer, men också co-op RPG't Nobody Saves the World, hundfotografering med Pupperazzi, Windjammers 2 och Xbox debut för trumspelandet med Takio no Tatsujin: The Drum Master som anländer på releasedagen. Det blir också tillskott med ett av förra årets bästa indiespel: Death's Door, och ytterligare japanskt stöd anländer på Xbox och Game Pass med Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition.

Månadens Halo Infinite bonus perk finns nu också att ladda ner för de med Xbox Game Pass Ultimate. "Pass Tense"-temat fortsätter med skins till Warthog och man får också en näve Challenge swaps och XP Boosters!

Bland övriga nya perks hittar vi dessutom skinpack till DOOM Eternal och Premium paket till World of Tanks med tre premium tanks, Gold m.m.

Ytterligare nio spel har fått stöd för touchkontroller när man spelar via molnet: Anvil, Archvale, Exo One, The Forgotten City, Nobody Saves the World, One Piece Pirate Warriors 4, Space Warlord Organ Trading Simulator, Stardew Valley, Unpacking och Death's Door.

Vill man kolla in vad som kommit tidigare under januari så finner man den tråden här: Xbox Game Pass - Januari 2022 - Part 1

Nya titlar:

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (ute nu, konsol+PC+cloud)

Nobody Saves the World (ute nu, konsol+PC+cloud)

Death's Door (20 jan, konsol+PC+cloud)

Hitman Trilogy (20 jan, konsol+PC+cloud)

Pupperazzi (20 jan, konsol+PC+cloud)

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (20 jan, konsol+PC+cloud)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Deluxe Edition (20 jan PC, ute nu konsol+cloud)

Windjammers 2 (20 jan, konsol+PC+cloud)

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (27 jan, konsol+PC)

-----------Inväntar trailer...-----------

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 31 jan: Cyber Shadow, Nowhere Prophet, Prison Architect, Xeno Crisis.

Xbox Game Pass

#xbox-game-pass #xbox #pc #cloud-gaming #nyhetstips