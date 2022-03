Sony Playstation stämda av kvinnliga anställda för könsdiskriminering

Skrivet av Vercadi: Det var ju inte lika intressant ämne som när det hände hos Blizzard uppenbarligen. Knappt några kommentarer och FZ har inte ens gjort en artikel. Detta har väl blivit ett vardagsproblem och ingen bryr sig något märkvärdigt längre. Gå till inlägget

Troligen för att 99% av usa:s 500 största bolag har någon gång blivit stämda för sexuella trackasserier eller diskriminering sedan 2000. Som du säger så är det vardagsmat i USA tyvärr. Bara att inse att inte speciellt många länder har samma syn på detta som Sverige, även om vi gärna vill tro det. Blizzard fallet stack väl ut med omfattning och uppmärksammade protester som "walk outs" etc. = större nyhetsvärde.

"Since 2000, 99% of Fortune 500 companies have paid settlements in at least one discrimination or sexual harassment lawsuit, according to a report from Good Jobs First, and that's not including the cases without a public record or incidents victims didn't report."

