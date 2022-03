Trådlös handkontroll till PC

En dålig del med elit 2 är just kvalitén. På baksidan kan man ställa in hur mycket man kan trycka in triggers. De inställningarna har en gummi grej på sig. Det skyddet har en tendens att lossna, även fast man inte använder inställningen mer än en gång. Hänt på de två jag har haft (fick ny på garantin, samma sak hände på den nya). Det som är illa är att det inte går att sätta tillbaka utan lim, men kanske sämre är att den är ganska spetsig, inte så man sticker hål på huden, men ganska obekvämt,

En av alla klagomål om det, min lossnade på samma sida. Det och att man skall behöva en separat dongle till den är väl det jag inte gillar på en kontroller som ändå är jäkligt dyr.