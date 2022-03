Kreativa lösningar för att spela på TV i annat rum än där datorn står.

Jag kör en setup med en dedikerad laptop som alltid Àr inkopplad i TVn och sen anvÀnder jag Steam Remote Play-funktionen för att streama spelen frÄn min stationÀra dator som stÄr i ett annat rum. Precis som flera andra har sagt Àr internetsladd till bÄda datorer verkligen att rekommendera.

Steam Remote Play har jag Àven anvÀnt för att spela vissa spel som jag fÄtt gratis via Epic Store. Lite mer meckigt, men har funkat ok. Man kan lÀgga till vilket program som helst i Steam som ett "non-steam game". SÄ jag har lagt till wordpad i Steam. Via TVn kan man sedan streama wordpad frÄn speldatorn och sedan tabba ned det och vips sÄ "fjÀrrstyr" man sitt skrivbord och kan starta spel frÄn andra launchers, utan att arbetsbördan för speldatorn blir nÀmnvÀrt högre eftersom det enda man behöver ha igÄng samtidigt Àr wordpad.

GÀllande den laptop jag har sÄ fick jag denna generöst nog helt gratis av min pappa, dÄ skÀrmen gÄtt sönder och inte var vÀrd pengarna att byta. En fördel med att ha en dator i TV-Ànden jÀmfört med en "egenbyggd" steamlink Àr att man kan installera en del mindre grafiskt krÀvande spel direkt pÄ laptopen och dÀrmed helt slippa streaming pÄ de spelen. För streaming kommer alltid ha nÄgon form av fördröjning.