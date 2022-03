Ska jag välja C# eller Python?

Vad vill du jobba med i framtiden?

Python är simpelt och används i mycket större utsträckning än C# och finns fler jobb med Python än det finns med C#.

Dock jag skulle säga att det är lättare att gå från C# till Python och andra språk än att gå från Python till andra språk.

Själv jobbar jag som pen-testare och python,js och bash är för tillfället de språken jag kör med.

Jag skulle nog förklara Python lite som jack of all trades men kanske inte något man vill skriva allt för stora program i.