Humble Bundle-spel skänkes!

Tjenare FZare!

Idag så köpte jag humble bundlen (valde att donera runt 600kr) där pengarna går till olika hjälporganisationer i Ukraina vilket är det minsta en gamer kan göra i vidriga tider som dessa.

Man kan betala från minst ca 380 kr men kan även välja en annan summa därefter om man vill.

Hur som haver, det blev en hel del spel över som jag inte kommer spela eller ha användning av så tänkte att någon annan kanske finner glädje i de istället för mig. Skulle ju såklart rekommendera att ni själva köper bundlen men har heller inga problem med att skänka bort spelen jag inte kommer använda då mina slantar ändå har gått till en bra sak iaf.

Om ni vill köpa bundlen så finns den här

https://www.humblebundle.com/stand-with-ukraine-bundle

Annars så är det spelen här under och det är först till kvarn som gäller så skriv nedanför (inte PM) till vilket/vilka du vill ha så skickar jag sen cd-nyckeln via PM till dig senare. (Var gärna inte för girig och försök plocka allt bara.. Det uppskattas INTE).

Jag skriver först vilken platform spelen är till och sedan deras namn under.

Steam:

Metro Exodus Borta

Sunset Overdrive Borta

Fable Anniversary Borta

Spyro Reignited Trilogy Borta

Slay the Spire Borta

PGA Tour 2K21 Borta

Kerbal Space Program Borta

Starbound Borta

Car Mechanic Simulator 2018 Borta

Monaco

Supraland

Ring of Pain

Crying Suns

Popup Dungeon

Wizard of Legend

Wandersong

Expeditions: Viking Borta

Vagante

Brothers: A Tale of Two Sons Borta

Skullgirls 2nd Encore

Endless Space 2

Wargroove

Inmost

Pathway

Drawful 2

112 Operator Borta

911 Operator Borta

Radio Commander Borta

Amnesia: Rebirth Borta

Amnesia: The Dark Descent + Amnesia: A Machine for Pigs Borta

Kingdom Two Crowns Borta

West of Dead Borta

Tooth and Tail Borta

SYSTEM SHOCK: ENHANCED EDITION Borta

Dear Esther: Landmark Edition

Driftland: The Magic Revival

WARSAW Borta

Toejam & Earl: Back in the Groove Borta

Book of Demons

Pikuniku

Fury Unleashed

X-Morph: Defense + European Assault, Survival of the Fittest, and Last Bastion DLC

Motorcycle Mechanic Simulator 2021 Borta

Out of Reach: Treasure Royale

DV: Rings of Saturn

Pixplode

Gloria Victis Borta

EarthX

Telefrag VR

Pawnbarian

Say No! More

NecroWorm

Hexologic

Post Void

Moon Hunters

The Amazing American Circus Borta

Roarr! Jurassic Edition

Corridor Z

Draw Slasher

Shing!

The USB Stick Found in the Grass Borta

Go Home Dinosaurs

Dagon: by H. P. Lovecraft - The Eldritch Box DLC

We Are Alright

Going Under

Yoku's Island Express

Nex Machina Borta

Soulblight

Treasure Hunter Simulator

Orbital Racer

GameGuru

Broken Age

RPG Maker VX Borta

GOG:

Liberated

Wanderlust: Travel Stories