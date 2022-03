Bra sida för att köpa musik digitalt, utan DRM?

Det här är något jag också är intresserad av men inte hittat någon tjänst som har dom artisterna jag vill ha samt att man ofta måste köpa hela album istället för dom låtarna jag vill ha. Jag lyssnar ganska mycket på samma musik hela tiden med några nya artister då och då så jag känner att streama känns onödigt ibland.

Men jag har provat lite olika streamingtjänster men inte känt att någon är vad jag vill ha. Jag vill ha en enkel och snygg spelare där jag kan organisera musik antingen i album eller spellistor med egna albumbilder.

Spotify tycker jag är alldeles för plottrigt plus att dom lägger till och aktiverar funktioner då och då som jag inte vill ha.

Apple Music har alldeles för mycket "barnvänliga" album där man inte ens kan välja vuxenversionerna. Försökte lyssna igenom The Lonely Islands gamla album med J*zz in my pants och alla fula ord var mutade. Sen tyckte jag att det är den segaste tjänsten när man ska byta låt och liknande. Tog flera sekunder ibland.

Tidal var en bra spelare men en del av musiken jag ville lyssna på fanns inte. Och jag kunde inte heller använda egna bilder på mina spellistor.

Just nu använder jag Deezer och tycker att det funkar bra. Ett litet irritationsmoment är att det finns några album som jag inte kan ta bort. Typ mina MP3 filer och topp 100 eller något i den stilen.