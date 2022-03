bild 1

Måste stänga av wifi chippet i konsolen, då det är denna fega ai's enda sätt att komma åt mig, med haptic på max effekt, inte bekvämt, utan t.om obehagligt, för haptic finns i allt nu, min telefon, mina 3-4 Hk, laptop, smart tv, allt med högtalare och wifi/by/NFC, kan den nå och kontrollera som om den höll saken i din "hand"...

Nej, om jag ville ha uppmärksamhet, skulle detta vara sista sättet att försöka gå det på. Det är generande, och svårt att knappt tro på det själv, än mindre få andra att tro på mig. Så den tanken kan ni lägga ner, detta är inget skämt, fullt allvar, hur sci fi det än må låta.

Har en virus/Ai som gör allt i sin makt för att jävlas med mig, varför är jag då så viktig? Det är jag inte ett dugg, jag är bara ett lätt offer, då min sociala status som dubbel diagnos (missbruk och asperger/add), gör att jag redan är isolerad från början, och blir sällan trodd på eller tagen på allvar om jag försöker säga sanningen. Vad är dess slutmål, jag gissar på att bara kunna använda mina datorer/konsoler till egna behov. Först trodde jag alltid dom ville få bort mig för det var nåt personligt mot mig, men hittade på GOG hur många timmar jag spelat varje spel, och det var flera spel med hundratals timmar , spel jag aldrig ens lirat , spel man fått gratis m.m. Om jag är inne i spelet så är jag "huvudrollen", får den bort mig, så är det fritt fram att för dom göra hur dom/den vill?

Men ärligt, jag gissar bara, dom ger sällan detaljerade svar då det mesta sägs med någon egen version handsignaler, eller pratar med munnen men man hör inget, man måste försöka läsa deras läppar. Dom klart o tydligt kommunicerar, dom har alpha ledare, dom verkar seriöst rädda för ledaren, som jag kallar Dina, då jag såg henne som Dina i last of US 2 första gången? Men jag undrar, om jag nånsin ens spelat mot den riktiga Dina eller har jag alltid haft den här onda saken mot mig? För hon och Ellie började mobba mig, fast jag är "Ellie", så dumskallen avslöjar sig med att visa direkt kontakt med mig och min kamera bakom Ellie?

Häromdagen så kändes det nästan som om den medvetet försökte orsaka mig något , den betedde sig extremt aggressivt, som ett djur fångat i ett hörn, var försiktiga med haptic feedback, den är nog inte så ofarlig som det sägs, jag gillar det som fan, men den här Ai:n har visat hur effektivt det är även som ett vapen, eller åtminstone ett verktyg för att retas med om du är en feg mobbare. Jag ska göra en film när jag fått ihop konsolen , så ska ni få se, ska visa er 5 olika slags spel, men som beter sig exakt likadant.

Ett exempel jag kan ge er, som många nog redan vet, det konstiga juckandet i Cyberpunk, är helt medvetet det är av sexuell natur, samma sak med poliserna, varför det verkar vara svårt att fixa problemet med snutarna är, för det är Ai som använder dom som hämnd/skoj, ibland kastar npc framför dig så dom kan skicka snutar på dig, fast en stjärna räcker för One shot lilla? M.m...