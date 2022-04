Xbox Game Pass - April 2022 - Part 1

Lite senare än vanligt så får vi till slut april månads första omgång spel som kommer till Xbox Game Pass! Främst i ledet står dag 1-släpp av MLB The Show 22, en repris från förra året då den Sony-utvecklade spelserien gjorde premiär på tjänsten. Ytterligare ett dag 1-spel blir det med släppet av Chinatown Detective Agency. Vi får också Life is Strange: True Colors, Cricket 22, Lost in Random och Panzer Corps 2 under de första två veckorna.

I övrigt så läggs The Dungeon of Naheulbeuk till även på PC-passet (det kom till konsol och cloud under mars) och Dragon Age 2, Plants vs. Zombies: Garden Warfare och Star Wars Squadrons får stöd för streaming via molnet.

Mars månads spel hittar ni här:

Nya titlar:

MLB The Show 22 (ute nu, konsol+cloud)

Cricket 22 (ute nu, konsol+cloud)

Chinatown Detective Agency (7 apr, konsol+PC+cloud)

Life is Strange: True Colors (12 apr, konsol+PC+cloud)

Panzer Corps 2 (12 apr, PC)

Lost in Random (12 apr, EA Play, konsol+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 15 april: MLB The Show 21, Rain On Your Parade, The Long Dark, Pathway. 18 april: F1 2019.

