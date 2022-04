Söker Nintendo Switch (+ Mario Kart)

Hej

Då jag vill hjälpa en nära vän skriver jag här på FZ, som alltid brukar komma till undsättning.

Har en (flick)vän som kommer tvingas vara hemma under minst ett halvår framöver. Hen har gått in i väggen och under sin stress även utvecklat en hemsk ätstörning. Vila, stillasittande och matschema tillsammans med nära och kontinuerlig behandling. Min söker ett Nintendo Switch (ej "lite" eller "OLED") och helst om Mario Kart finns på det, eller tillkommer som kassett.

Skriv en kommentar, eller skicka PM. Mig gör detsamma. Vill enbart se om jag kan hjälpa henne.

Mvh