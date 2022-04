Köpa PS5 på Tradera?

Håller man sig till säljare med flera omdömen (och få till inga negativa) så är Tradera-upplevelsen överlag positiv kan jag tycka. De jag haft problem med har uteslutande varit profiler med väldigt få omdömen och endast ett fåtal gånger. Två affärer minns jag på rak arm: Den ena med en säljare som sålde två spel i paket men "glömde" att lägga i skivan till det ena spelet. Den andra med en köpare som backade ur affären efter att ha budat upp priset över deras egna budget. Båda gånger ville personerna lösa det "externt" för att undvika negativa omdömen, givetvis genom att själva hota med negativa omdömen. Ingen hjälp från Tradera så blev utan spel i ena fallet och fick lista om min annons i det andra fallet (och dessutom hantera alla frågor kring varför annonsen genast lades ut igen efter att ha sålts).

Någon här på FZ tipsade om Twitterkontot PS5Kollen som med jämna mellanrum uppdaterar när en butik får in PS5 på lager. Kan tipsa om att använda Twitter via mobil för att ställa in pushnotiser för det kontot, konsolerna har flera gånger funnits kvar i lager när jag kollat via deras notiser.