Elder Scrolls Online: High Isle

HIGH ISLE det nya kapitlet till The Elder Scrolls Online kommer det en hel del nyheter som kommer bli uppskattade av oss spelare. High Isle släpps den 6 juni till PC/MAC och 21 juni till Xbox och Playstation.

I det nya kaptlet kommer du att ha över 30 timmar quest konent. High Isle är en helt ny zon som ligger precis norr ovanför Summerset. Staden som vi först kommer till när vi besöker High Isle är Gonfalon Bay, som är en mysig stad där hamnen är i centrum.

High Isle är en ö där bretons från nobelklassen som lever här, hit åker nobel bretons på semester. Sedan har vi Amenos, det är en fängelseö, hem till politiska fångar, kriminella och en plats för oliktänkande. Eller som Rich Lambert (Creative Director) sa “This is a escape from New York”. Miljön här är en djungelö med massa stora fina träd.

Storyn i High Isle, är en politisk story där gruppen The Steadfast mål är att sätta stop för kriget mellan Aldmeri Dominion, Daggerfall Covenant och Ebonheart Pact som pågår i Cyrodiil.

I Gonfalon Bay finns allt som du behöver, bank,traders, crafting område för dina writs, och även kommer vi att få ett helt nytt hus mitt i staden. Highhallow Hold är ett notable hus som har 4 våningar, vilket många som gillar att inreda hus kommer att tycka om.

Tales of Tribute

I staden Gonfalon Bay kommer vi att kunna hitta kortspelet Tales of Tribute.Tales of Tribute är ett kortspel som du kan spela mot NPC eller mot andra spelare. I kortspelet Tales of Tribute finns det PVE som har en storyline, och det finns även PVP som kommer att ha ett rankingsystem. I kortspelet Tales of Tribute kommer det även att finnas dagliga utmaningar som du kan anta. Du kommer att börja resan med Tales of Tribute i Gonfalon Gaming Hall där du kommer lära dig hur du spelar Tales of Tribute.

När du väl spelar Tales of Tribute kommer du att få en clubrank, vilket innebär att i början kommer du bara kunna spela emot Novice NPC. När du har ökat till clubrank har du då möjligheten att spela mot svårare NPC som har en högre rank. Ju mer du spelar Tales of Tribute - ju högre rank får du. Gillar man att spela mot andra spelare så finns det såklart ett rankingsystem och även en leaderboard som uppdateras vid varje ny säsong. När man vinner ett spel av Tales of Tribute kan man få belöningar i form utav: Motifs, Transmute crystals, möbler, emotes plus mycket mer.

Tales of Tribute är ett account-wide achivement - vilket innebär att klarar du en achievement på en karaktär så låser du upp det på alla dina karaktärer. Alla kort och decks får man tillgång genom att spela spelet. Det kommer att finnas 4 olika kort. Starter, Action, Agent och Contract.

Ny trial - Dreadsail Reef

Vi kommer även att få ta del av en helt ny 12-player trial, Dreadsail Reef. Denna trialen kommer att vara lika stor som Rockgrove. I nya trialen finns det 3 unika bossar där det finns Hard Mode på nivån veteran. Alla dessa tre bossar har nya och unika mechanics som är utmanande men roliga. Vi kommer även att få möta 2 st sidobossar som man måste döda innan för att kunna ta sig vidare till boss nummer två.

I trialen kommer det även 4 nya sets, 2 light, 1 heavy och 1 medium. Trialen har ett pirattema som speglar sig igenom hela trialen, vilket jag som spelare tycker är roligt att se. Under resans gång när du slåss mot mobsen, kommer det en liten överraskning, där jag som spelare tyckte var ett roligt inslag som devsen hade lagt till. Dreadsail Reef kommer att vara min nya favorit trial - pågrund av allt nytt som de har lagt till.

Nya kompanjoer, multi-mount plus lite mer.

Har du alltid tyckt att din gruppkamrat är för långsam när ni är ute på äventyr? Då slipper du det problemet nu, i nya kapitlet High Isle kommer det nu ett multi-mount. Vilket innebär att du och en spelare kan rida på samma mount, eller så tar du med din kompanjon på äventyr.

Det är en stor del av ESO communityt som gillar komanjoner, de nya kompanjonerna Ember och Isobel är två roliga komanjoner som du får tillgång via varsin quest.

För er som gillar mytic items kommer det att dyka upp 5 st nya mytic items som är helt galna. Vi kommer även att få 3 nya crafting set, där ett utav crafting setet är 12 set item! Andra nya saker vi kommer att ta del utav är vi får ett helt nytt Quick-weel slot, detta har länge funnits på konsol men nu får vi på PC denna funktion. En länge efterlängtad sak som kommer med High Isle kapitlet är att nu kommer du att kunna lägga till Mundus stenar i Armory System.

På High Isle och Amenos finns det en helt ny ny gruppaktivitet - Volcanic Vents, bakgrunden till dom får du reda på när du spelar igenom storyn på High Isle. När jag provade Volcano Vents så var dem tuffa att klara av ensam men är du en stark spelare så klarar du det själv.

Summering

Vad: Nytt kapitel till Elder Scrolls Online - High Isle

När: 6 juni till PC/MAC och 21 juni till Xbox och Playstation

Mer info om nya kapitlet kan du hitta här: The Elder Scrolls Online oficiella hemsida

Vill du spela med andra svenskar i ESO? Varmt välkommen till oss i Fragzone guilden!