Vore det inte smidigt med en tråd där vi tipsar varandra om allt inom gaming som är på rea? Främst spel då. Jag börjar med:

PS5 - Spiderman: Miles Morales - 249kr hos CDON

PS4 - Last of us II - 79kr hos Netonnet

PS5 - Demon Souls - 269kr hos Cyberphoto

Xbox - NHL 22 - 197kr hos Mediamarkt