Vad är ett spel som enda sen ni var små alltid kommer tillbaka till?

Tänk er ett spel som ni lirade när ni gick i grundskolan och som ni än idag plockar fram och lirar igenom, vilket spel är det?

För mig är det Lord of the Rings: The Third Age.

De var ett av mina favoritspel när jag var typ 11 år gammal. Alltid gillat turn-based spel och tyckte det var riktigt coolt med ett Final Fantasy liknande Lotr. Tror jag lirar Third Age ish en gång vart annat år. Har väl säkert kört igenom det ca 10 gånger.

Super linjärt, knappt någon story och ganska simpla RPG-element men fan kan ändå inte låta bli att älska det. Det är nog det spelet med störst nostalgivärde för mig. Hade inte tackat nej till en remake eller liknande spel idag.