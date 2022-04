Xbox Game Pass - April 2022 - Part 2

Då var det dags att runda av april månads släpp till Xbox Game Pass med omgång nr. 2! Den här gången får vi 7 days to Die och Bugsnax släpps på på Xbox till slut och kommer direkt till Game Pass lagom till släppet av gratisexpansionen The Isle of Bigsnax. Direkt på release kommer också indiespelen Turnip Boy Commits Tax Evasion, Research and Destroy och Unsouled.

F1 2021 och Need for Speed: Hot Pursuit Remastered som redan finns på tjänsten finns nu också tillgängliga för Cloud Gaming

Xbox meddelar också att Ubisoft Connect är på ingång till tjänsten och först ut ska Assassin's Creed: Origins och For Honor: Marching Edition vara, någon gång under de kommande två månaderna. Något vagt formulerat och vi lär få veta mer snart om hur det samarbetet kommer att se ut på konsol och PC.

Ytterligare 12 spel får stöd förXbox touch-kontroller via molnet: Ben 10, Besiege, Danganronpa, Edge of Eternity, Hitman Trilogy, Lawn Mowing Simulator, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, Paw Patrol, Race with Ryan, Transformers Battlegrounds, Windjammers 2 och Zero Escape: The Nonary Games.

Aprils första omgång spel hittar ni här: Xbox Game Pass - April 2022 - Part 1

Nya titlar:

Turnip Boy Commits Tax Evasion (ute nu, konsol+PC+cloud)

7 Days to Die (26 apr, konsol+PC+cloud)

Research and Destroy (26 apr, konsol+PC)

Bugsnax (28 apr, konsol+PC+cloud)

Unsouled (28 apr, konsol+PC)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 30 april: Cricket 19, Outlast 2, Secret Neighbor, Streets of Rage 4.

Xbox Game Pass

#xbox-game-pass #xbox #pc #cloud-gaming #nyhetstips