Recension: The House of the Dead Remake

Ljuspistolernas storhetstid är sedan länge förbi. Nu har ändå klassikern The House of the Dead tagit skuttet in i vår tid i form av en remake. Fungerar konceptet lika bra med en JoyCon i handen eller har tiden sprungit ifrån denna genre?

PlayStation hade Time Crisis och Saturn Virtua Cop, men skräcktemat gjorde The House of the Dead till en solklar vinnare för mig. Det var ett av många arkadspel som Sega lät konvertera till Saturn, och det var ett av de bästa. Konsolen kämpade med tre dimensioner, men arkadkonverteringen var imponerande för sin tid. Året var 1996 och det var jag och en knallblå pistol mot världens ondska.

Det var knappast en självklarhet att göra en remake av just The House of the Dead nu när ljuspistolernas saga är all. MegaPixel Studio har ändå gjort ett försök. Med facit i hand kanske någon annan borde ha fått chansen.

Detta är en railshooter vilket innebär att man skjuter på allt som rör sig och helst gör det snabbt. Bland alla elakingar finns dock civila som bör skonas för att erbjuda små gåvor som tack, och det går även att skjuta sönder inredningen för att hitta en och annan hemlighet. Dessutom går det att välja väg genom att skjuta sönder luckor och annat. Förutom enspelarkampanjen finns även ett co-op-läge och ett competitive-läge i vilket man tävlar mot varandra.

Spindelbossen är en av spelets bättre fiender.

På stillbilder ser denna remake acceptabel ut, men åldern skiner igenom när spelet rullar. Som för att dölja skavankerna har MegaPixel kastat tolv kilo läppglans över alltsammans. Trots detta är det uppenbart hur grovhugget The House of the Dead Remake är, och bilduppdateringen känns inte solid. Detta är inte bara ett gammalt spel i grunden, det är framför allt en halvhjärtat gjord remake. Dels hade jag inte klagat över lite vassare grafik, men framför allt borde det ha satsats på att också inkludera en remake av Dreamcast-spelet The House of the Dead II.

Hur fungerar det då att spela utan pistol? Svaret är sådär. The House of the Dead Remake går att spela med både JoyCons och Pro Controller, och det finns en rad inställningar att välja bland. Det fungerar hyggligt, men det går inte att komma ifrån att frånvaron av en pistol gör att vi tappar mycket i spelkänsla. Att sikta med ett vapen mot skärmen är både roligare och mer effektivt. En detalj som har förändrats är sättet att ladda om (vilket man måste göra ungefär varannan sekund). I originalet laddades vapnet om genom att skjuta utanför skärmen, vilket tog bråkdelen av en sekund längre och var tillräckligt för att öka stresspåslaget en aning. Nu sker det, förstås, med en knapptryckning.

Eftersom detta i grunden är ett arkadspel från 90-talet är det en kort historia. Du kan räkna med att springa igenom de fyra kapitlen på en timme om du inte har tummen mitt i handen. Som på den gamla goda tiden betyder game over att man faktiskt får börja om.

Jag kliar mig i huvudet och undrar vilken målgrupp detta spel egentligen riktar sig till. 1996 var zombier något relativt nytt och häftigt, något The House of the Dead kunde utnyttja och locka zombiesugna spelare som fallit pladask för i Resident Evil. Att ta med den där arkadupplevelsen hem var häftigt, och tredimensionella ljuspistolspel doftade onekligen framtid då. Nästan på samma sätt som VR gör i dag.

Drygt 25 år senare torde suget efter den här sortens spel vara begränsat. Så frågan är hur många av alla vi som var med då och gillade dessa spel som är särskilt sugna på att uppleva dem igen.

Testat: Nintendo Switch

Finns även till: Xbox, PS4/PS5, Steam