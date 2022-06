TV: LG C1 eller Sony A80J?

Tror oavsett vilken du väljer så kommer du bli nöjd.

Rtings skriver följande när man jämför modellerna:

”The Sony A80J OLED and the LG C1 OLED are amazing TVs capable of turning pixels off individually to produce deep inky blacks with a near-infinite contrast ratio. You can't go wrong with either, but they do have some differences. The LG offers a bit more for gamers, with two more HDMI 2.1 ports than the Sony and it has lower input lag. The Sony, however, has better out-of-the-box accuracy, although this can vary from unit to unit.”

https://www.rtings.com/tv/tools/compare/lg-c1-oled-vs-sony-a8...

Sedan tror jag att du finner mer info från spelare runt om i världen när du väljer LG - både inställningar samt support då de har en betydligt större marknad när det kommer till OLED modeller.