Jag har spenderat de senaste dagarna med GB Operator från Epilogue vilket kan beskrivas som en kortläsare för Gameboy och Gameboy Advance spel till din PC. Jag kan säga direkt att det inte är ännu en konsol du kopplar in i TV'n. Vill du ha en sådan så får du leta vidare, det här är för de som vill kunna rippa sina GB och GBA spel till datorn. Kassetterna håller ju inte för evigt.

Jag började leta efter ett sätt att föra över mina Gameboy spel till datorn för några månader sedan då jag upptäckte att min samling började ta lite väl mycket plats och att det vore skönt att köra spelen via ett sd-kort istället. Efter lite letande ramlade jag över GB Operator och såg att det här var precis det jag letade efter. Ett enkelt och snabbt sätt att lagra sin samling.

Först till förpackningen som jag måste säga gjorde mig positivt överraskad. Jag har köpt smala hobbyprodukter tillverkade av små team tidigare och de har på sin höjd varit invirade i ESD plast och slängda i en brun kartong. Här möts man av något som jag inte tror att ens Apple skulle skämmas över. Kortläsaren och USB-kabeln i varsitt fack nedtryckta i en minimal kartong. Snyggt.

Själva produkten är tillverkad av transparent plast av hög kvalitet och det ser faktiskt nästan ut som glas när den står på skrivbordet. Bottenplattan har en gummibeläggning som gör att den ligger stilla och hela produkten känns överlag robust.

Så hur bra fungerar den? Ja utan en bra mjukvara så faller ju hela konceptet. Lyckligtvis har Epilogue skapat en briljant app som laddas ner från deras hemsida och finns till Windows, macOS och Linux. Efter installation och den sedvanliga firmwareuppdateringen så var det bara att trycka i kassetten och klicka på play. Efter 4-5 sekunder startade spelet. Emulatorn som används heter mGBA vilket inte säger mig så mycket eftersom jag så gott som alltid har spelat på originalhårdvaran men den känns väldigt nära originalet. Dock ser det såklart illa ut att blåsa upp ett GBC spel till 7-8 tum men det är ju inte emulatorns fel. Advance spelen ser bättre ut, då känns det mer som att sitta och spela ett SNES spel på datorn.

Nu är ju inte det här bara en emulator såklart. Paradnumret är ju att du enkelt kan ladda ner dina spel till hårddisken och spara dem så att spelen finns kvar även när kassetterna har gjort sitt. Du kan även ladda ner och upp sparfiler du har så de inte försvinner när batteriet dör. Tack vare det användarvänliga gränssnittet så är proceduren enkel och efter några sekunder så har jag en .

gba fil att köra i valfri emulator. Den går såklart att föra över till ett SD-kort och in i din Everdrive om du har en sådan. Det går också att skriva över data och lägga in dina egna spel på GB och GBA kassetter men det krävs att det är skrivbara flashkort så alltså inte Nintendos egna original, de är read only.

GB Operator har ytterligare en funktion. Den kan upptäcka kopior av spel och visar med en liten indikering i statusfältet om kassetten är äkta eller fake. Med tanke på de skenande priserna på vissa spel (läs Pokemon) så lär det ju dyka upp en del kopior. Nu har jag inte kunnat testa den funktionen då jag inte har någon fake GB kassett men jag får återkomma när jag har införskaffat ett par stycken.

Betyget då? Jag har testat ett 20-tal GB och GBA spel, både att spela och spara till hårddisken och jag har än så länge inte stött på några buggar. Jag drar dock av en pinne på betyget eftersom det inte går att byta emulator (den funktionen kommer senare), det går heller inte att testa spelen man har rippat utan att använda en separat emulator. Användarvänligheten och den höga kvaliteten gör att GB Operator får ett högt betyg och för 49.99$ så är det en billig försäkring som ingen Gameboy samlare borde vara utan.