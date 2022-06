Är Sony vilseledande?

Remaken för The Last of Us är utannonserad, och visst är det snyggare? Men inte så mycket snyggare som jag hade hoppats på, då detta känns kort och gott som Last of Us fast målad i uppföljarens grafikmotor.

Jag är också tveksam till trailern som nämner ”rebuilt from the ground up for Playstation 5". Att dom har haft PS5:an i åtanke stämmer säkert, men av trailern att döma så känns det knappast som en omöjlighet att få det att rulla på en vanlig PS4 (ser inte mycket snyggare ut än ”Part 2”).

För mig krävs det betydligt mer för att få den där riktiga ”wow-känslan”, som är saknad här. Det är ändå ”rebuilt from the ground” för PS5 och inte PS4 som släpptes 2013.

Fick ni andra den där ”wow-känslan” av trailern?