Speltips! Deaths door, Tunic.. mfl.

Hej!

Efter att ha googlat runt lite och insett att mina google-kunskaper tydligen inte var så vassa som jag hoppats på(får bara fram action-rpg) så vänder jag mig istället till FZ-communityn.

Efter att nästan bara ha lirat Quake de senaste 23 åren(börjar kunna ztn rätt bra nu) så kände jag för ett drygt två sedan att det var dags att testa annat.

Så de spel jag nu istället har testat och fastnat totalt för är dessa:

Bastion

Hades

Ori and the blind forst / will of the whisps

Deaths Door - helt klart en favorit

Tunic

Vad mer i den myspys-genre har jag missat som jag bara måste se till att lira?

Har en Switch och PC att tillgå.

Tack på förhand!