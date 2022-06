Hur reagerade era föräldrar/omgivning på ert spelintresse?

Det har gått mycket i perioder. Jag skulle nog påstå att det är min far och farbror som väckte mitt intresse för spel under 90-talets andra hälft (är född -90). Min farbror hade en PC hemma där det första NFS fanns, och det var nog ett av mina första spel som jag introducerades för. Då var det ju inga problem, eftersom det var under kontrollerade former och begränsad tid.

Några år senare fick min far köpa ut en PC från sitt jobb som blev vår allra första hemmadator. På något sett, minns inte hur, så hamnade en samlings-CD med spel hemma hos oss. "117 av världens bästa spel", något som efter en snabb googling verkar vara fler som har haft, med klassiker som första Lemmings, Adventures of Micro Man, och DOOM. Han var även intresserad av bilar och köpte ganska snart efter det Colin McRae Rally, något som vi spelade mycket tillsammans.

Det blev väl egentligen ett problem först när jag började spela World of Warcraft. Jag började i mitten av TBC, mitt under mina gymnasieår, och det blev ganska snabbt ett beroende där jag tappade kontrollen över hur mycket jag spelade. Detta var nog egentligen de första problemen vi hade kring spel och mängden tid som lades på att spela. Innan dess kan jag inte minnas att spelandet var ett återkommande problem även om jag säkert glömmer vissa stunder. Självklart fanns det begränsningar om hur mycket man fick spela fram till början av högstadietiden, men det spårade ur först under gymnasiet.