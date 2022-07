Ett speltips! Ett speltips! Mitt rike för ett speltips!

Skrivet av Soulless: Då jag själv är inne i en fas så kan jag bara rekomendera ”Darkest Dungeon”.

Är en uppföljare på G men originalet är aå sjukt välgjort och bra (om man gillar iden) att det håller bog nu och för alltid! Gå till inlägget

Tack för tipset! Trots mitt långa ursprungsinlägg var jag dålig på att få med så många "kriterier" som möjligt. Eftersom jag är väldigt casual så är jag tyvärr nästan allergisk mot roguelite-spel så när jag väl spelar spel blir det nästan alltid på den lägsta svårighetsgraden. Ett illustrativt exempel är att jag spelade Star Wars Jedi: Fallen Order på svårighetsgraden Story, som av spelstudion beskrivs med orden "If you simply want to enjoy the story and world then this is the best difficulty mode for you," men fann det fortfarande ganska utmanande.