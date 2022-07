Internet Licens eller vad behövs i framtiden?

Tänkt på detta ett tag och kanske sticker ut hakan lite.

Kan känna en licens för internet per hushåll vore rätt bra för internet generellt.

Givetvis globalt där varje hushåll då står för sitt agerande på internet. Och vid missbruk stängs det av helt enkelt, sitter dina barn och är extremt toxic på nätet drabbas givetvis alla i familjen men tror det skulle få föräldrar att vara mer vaksamma vad barnen gör på nätet vilket jag inte tror så många har koll på.

Begår du internet bedrägerier stängs du av mm internet frångår att vara en rättighet och kommer med en del skyldigheter.

Tror något i framtiden behövs för att ha någon form av ordning på nätet.

Hängt med sedan start kört massor med mmorpgs och i början var det rätt lugnt det mest dramatiska var typ nån kallade dej newbie typ. Idag är samhället mer öppet det pratas om psykisk ohälsa mm vilket jag tycket är skit bra.

Dock twitch,youtube,online spel har blivit sjukt toxic. Kände byron bland annat ytligt från asherons call dark tide. Följde han på twitch,WoW.

Just hans story plågar en lite hans chat var kanske bland den mest toxic jag sett. Dag efter dag go kill your self, do the world a favour end your life. You need help man i got a gun you can use.... osv detta med det fakto hans bror även tog livet av sig mm.

Vi har ip adresser, finns loggar och igentligen alla verktyg som behövs.

Kan tänka mig om barn sitter och skriver sånt skulle föräldrar indirekt drabbas med kanske kan inte se på streaming tjänster osv. Som förälder är du ju ansvarig dock tycker jag internet blivit en fri zon.

Vad tycker folk generellt? Ska internet vara en rättighet utan konsekvens?