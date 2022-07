Playstation + Premium bugg (?)

PS+-spelen kommer att fungera på samma sätt som med Game Pass, dom kommer att komma och gå lite fram och tillbaka. Man får helt enkelt försöka spela spelen när dom kommer eller inte vänta allt för länge

Nu var ju detta lite speciellt när tjänsten rätt nyligen släppts så man kunde ju ha förväntat sig att det skulle ta några månader innan spel började försvinna men tydligen inte.

Man får hålla lite koll på t.ex. sidor som t.ex. https://www.pushsquare.com/news/2022/06/ps-plus-extra-premium... alternativt (enligt artikeln ovan) själv hålla koll på vilka spel som ligger under "Last Chance to Play" i PS+-gränssnittet.

/ LordDaimos