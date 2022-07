The Lord of the Rings - The Rings of Power

The Lord of the Rings - The Rings of Power Jag måste erkänna att jag vid ett svagt ögonblick trodde att den här nya serien från Amazon skulle blir bra. I rättvisans namn har jag inte sett den . . . än, men visst brukar det vara så att man som filmskapare / TV-skapare, lyfter fram det bästa som man har att erbjuda? Det visuella erbjuda mycket ögongodis, jag skulle nästan våga påstå att det finns saker där man inte sett tidigare. Det stora frågetecknet gäller karaktärerna och skådespelarna. Varför får man en illavarslande känsla i kroppen när man ser dessa framföra sina repliker. Det känns inte som att de riktigt är investerade i det som de spelar. Nu kan man kanske hävda att detta inte heller är rättvist att skriva så, men jämför dessa trailers: Ser ni någon skillnad; förutom den stora skillnaden i det visuella . . . Ett par sekunders glimt av Frodo eller Gandalf och man känner ångesten och den svåra uppgiften de har framför sig. I Amazons version får jag känslan att vi tittar på Julkalendern. Det känns plastigt, fejkat. Är det fel på mig, har jag blivit en grinig gammal gubbe, eller är det helt enkelt bäddat för kaos. The Critical Drinker är inte nådig i sina ord han heller. Flipp eller flopp, vad kommer domen bli?