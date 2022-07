Kör du med uppskalad teknik?

Sitter du också och river ditt hår för att har för få FPS och tvingas gå ner i upplösning för att slippa bildspel? Har du inte lust att sälja din ena njure för att bekosta ett nyare kort (eller du kanske redan sålt en av dom under senaste året och inte har den möjligheten inför stundande grafikkortsläpp ^^)? Då har faktiskt både Nvidia och AMD lösningen för dig. Uppskalningstekniken DLSS ( https://www.nvidia.com/sv-se/geforce/technologies/dlss/ ) och FSR ( https://www.amd.com/en/technologies/fidelityfx-super-resoluti... )!

Vad det handlar om är att man väljer en lägre upplösning som man sedan skalar upp till en högre upplösning för att på det viset få bättre FPS med bekostnad på bildkvalité på önskad upplösning. TEX önskar du att köra 4K men blir tvungen att spela i 1440P för att dina frames per second sjunker under det spelvänliga i tex cyberpunk? Då kan du använda dig av just denna funktionen för både AMD:s FSR och Nvidias DLSS.

Det är nu det blir lite intressant. DLSS är nämligen enbart gjort för Nvidia, medans AMD:s FSR är open source vilket betyder att både Nvidia och Intel också kan dra nytta av tekniken. Det som Nvidia också gjort är att de begränsat DLSS till endast RTX2000 -och RTX3000-serien, vilket bland annat lämnar de hyfsat gamla med ack så populära GXT1000-serien i kylan, men även 900-serien osv.

Däremot ger AMD:s FSR fortfarande stöd för Nvidias 1000-serie och även sina egna kort ner till 400-serien enligt hemsidan. Men stämmer verkligen detta? Tydligen inte då hemsidan enbart listat de grafikkort som säkert stöds. Med det sagt så går det i vissa fall att kunna köra upp till 10 år gamla grafikkort med vettig FPS i nya spel som har stöd av FSR tex GTX600-serien och motsvarande i AMD:s fall, men då med kraftigt reducerad bildkvalité.

Något annat som är släppt är FSR 2.0 som är vassare än föregångaren. Det som är intressant med 2.0 är att det verkar vara väldigt likt DLSS enligt videon och att redan nu så har ett moddningscommunity lyckats att konvertera flera spel med DLSS till just FSR 2.0. Enligt videon så hoppas man på att detta skall bli startskottet för att samtliga spel bör få stöd av både DLSS och FSR 2.0 pga likheterna. Detta skulle förlänga livet avsevärt livet på alla gamla kort där ute reellt så vi alla får hoppas att det blir sanning

Men om spelet saknar FSR eller DLSS; kan man fortfarande skala upp spel?

Jadå! Om man besitter ett nyare AMD-kort så kan man använda deras egna RSR-teknik ( https://www.amd.com/en/technologies/radeon-super-resolution ) som genom deras egna program Adrenalin med enkelhet kan skala om alla upplösningar till den upplösning du kör i windows. Kör du 4K i Windows och tex 1080p i ett spel, så skalar automatiskt Adrenalin om upplösningen till 4K i spelet med en uppskalad version av 1080P.

Då kanske det sitter folk därute med Nvidia-kort och undrar om inte ni också kan skala om likt AMD? Jajjemensan! Bara se på denna video:

Notera att jag själv inte har något Nvidia-kort så jag vet faktiskt inte hur bra detta funkar.

Jag har precis själv börjat nyttja RSR vid spelning av det tunga spelet Star Citizen då jag gärna vill spela i 1440P, men att mitt RX5700 inte riktigt räcker alla gånger vid tex hurston och andra tungdrivna ställen. Jag spelar numera i 1080P och sedan skalar Adrenalin-programmet automatiskt upp till 1440p vilket blir en snarlik bildkvalité men med en vinst på 5-10 FPS beroende på situationen.

Min fråga till er är ifall fler använder sig av uppskalad teknik?