Dreamstråden: Drömmarnas land

Välkommen till en liten Dreams-hörna där jag uppdaterar med lite smått och gott från Dreams-communityn. Jag har själv inte spelet men nästan halva min Twitter-feed består av Dreams-skapare.

Så varför idag? Därför att DreamsCom 2022 är här. Mycket har hänt i communityn sedan spelet släpptes och jag vågar påstå att det finns många riktigt nice spel nu. Förutom de så finns det så klart också musik, filmer, konst och annat men vi fokuserar främst på spelen här.

Först, trailern för DreamsCom 22!

Här under har ni en kanal som går igenom 20 av hallarna som finns att kolla in just nu. För de som inte känner till är DreamsCom ett digitalt event inuti Dreams där skapare har sina egna ställ med skapelser man kan hoppa in i. Finns en hel del cool skit här.

För de som vill prova och har spelet så kan man använda följande länk, koppla sitt PS-konto och öppna upp ett av spelen som visas där nu: Jungle Bill 2