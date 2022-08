Spärrad inloggning med NordVPN?

Hej,

Det stämmer att vi nyligen spärrat flertalet ip-addresser från att kunna logga in, skapa användare och använda sajten. Det är inte riktad till dig eller andra skötsamma individer. Det är dock sommarlov och semestertider nu, vilket tyvärr leder till ökade antalet nya troll-konton. Efter att deras primära ip-addresser spärrades började de logga in via VPN-leverantörer och fortsatte att härja runt på forumet. För tillfället är hela redaktionen på semester och spärren kommer att ligga kvar tills vi bestämt nästa steg i processen.

/ Johan