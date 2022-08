Filmsnack - Prey (2022)

Så, nu var den äntligen här, Dan Trachtenbergs variant på Predator-sagan, och för egen del, tyckte jag det var en trevlig liten historia, dock inte utan sina problem, men inte i närheten av magplasket "The Predator" (2018) av regissören / manusförfattaren Shane Black som spelade karaktären Hawkins i Arnold-rullen från år 1987.

Innan du skriker "Wok-skit" och kastar ut katten och sambon genom fönstret, så begrunda att Trachtenberg faktiskt visat sin senaste skapelse ganska mycket kärlek. Denna variant, nummer 7 ordningen om jag inte missminner mig, sneglar ganska mycket på John McTiernans förlaga, men är ack så mycket blodigare och är inte Rated "R" utan anledning. Huvuden rullar, snor gör volter i luften och arga, unga män i ländkläder får på tasken bokstavligt talat. Det mesta är filmat på plats, och de enda som förmodligen blev skadade under filmens tillblivelse, var CGI-djuren.

IMDBs korta synopsis lyder:

"The origin story of the Predator in the world of the Comanche Nation 300 years ago. Naru, a skilled female warrior, fights to protect her tribe against one of the first highly-evolved Predators to land on Earth."

När jag började titta på filmen höll jag på att kasta upp när de började prata. Det lät som människor från någon förort i Alberta, men när man går in under extramaterial på Disney+, så finns det en version där, där skådespelarna pratar det Uto-aztekiska språk vi idag känner till som Comanche. När detta ljudspår var på, var filmen så mycket mer behaglig, men, inte helt perfekt tyvärr, men det glömmer man ganska snart.

Amber Midthunder gör en bra roll som Naru, men det finns stunder då jag tänker att hon verkar medveten om kameran. När det är fart och fläkt och tomahawken flyger tänker man inte på sådana trivialiteter.

Mannen bakom masken i detta familjeäventyr Dane DiLiegro, är ingen Kevin Peter Hall (som spelade Predatorn i första filmen), men han har ändå pondus och för sig väl i sina krokodilskor.

Storyn är inte revolutionerande, men funkar väl. Plus i kanten för musiken och en liten vink till Predator 2 i slutet, vad detta handlar om, tänker jag inte avslöja.

Det jag nog skulle vilja diskutera är, hur actionfilmen har förändrats sedan 1980-talet. Tidigare lade man stort fokus på huvudrollsinnehavaren, men idag handlar det ofta om stora grupper människor, eller som i det här fallet, indianer i en utsatt position. Manusförfattarna har de senaste 40 åren varit tipptopp, eller bottennapp, men jag tycker nog det blir lite bättre när regissören är involverad och mer insatt. Jag tänker lite på Ridley Scott som spottat ut sig filmvrak i flera år, men visade att han fortfarande är en mästare när han vill (The Last Duel).

Framtiden för nya Predator-filmer blev ganska snabbt åter ljus, och då undrar jag hur man kommer återuppväcka glöden för Alien.