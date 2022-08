Xbox Game Pass - Augusti 2022 - Part 2

Så var det dags för andra halvan av augustis spelskörd till Xbox Game Pass! Den här gången blir det, nästan som vanligt, ett flertal spelsläpp direkt på tjänsten; Midnight Fight Express, Immortality, Tinykin och Commandos 3 HD Remaster som alla dyker upp på releasedagen.

Ubisoft fortsätter sitt utportionerande av spel så sakteliga, den här gången så blir det Immortals: Fenyx Rising som dyker upp.

I övrigt blir det lite smått o gott med Coffee Talk, Opus: Echo of Starsong och Exapunks. Det viskas också om att det kommer lite mer snart i samband med QuakeCon...

Ytterligare 16 spel får touchkontroller på mobil: Chorus, Coffee Talk, Dragon Age: Origins, Dragon Age 2, Floppy Knights, Matchpoint, MLB The Show 22, My Friend Peppa Pig, Paw Patrol The Movie: Adventure City Calls, Skate, Star Wars Squadrons, Super Mega Baseball 3, TMNT Shredders Revenge, Turbo Golf Racing, Turnip Boy Commits Tax Evasion och Two Point Campus.

Nya Perks finns också att hämta hem för Ultimate-prenumeranter, den här gången till Halo Infinite, Multiverse och CrossfireX.

Augustis första laddning spel hittas här: Xbox Game Pass - Augusti 2022 - Part 1

Nya titlar:

Coffee Talk (Ute nu, konsol+PC+cloud)

Midnight Fight Express (23 aug, konsol+PC+cloud)

Exapunks (25 aug, PC)

Opus: Echo of Starsong - Full Bloom Edition (25 aug, konsol+PC)

Commandos 3 - HD Remaster (30 aug, konsol+PC+cloud)

Immortality (30 aug, Series X|S+PC+cloud)

Immortals: Fenyx Rising (30 aug, konsol+PC+cloud)

Tinykin (30 aug, konsol+PC)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 31 augusti: Elite Dangerous, Hades, Myst, NBA 2K22, Signs of the Sojourner, Spiritfarer, Twelve Minutes, Two Point Hospital, What Remains of Edith Finch, World War Z.

Xbox Game Pass

#xbox-game-pass #xbox #pc #cloud-gaming #nyhetstips