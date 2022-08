Finsnickeri!

Träugglan

Tänkte göra reklam för mitt snickeri jag startade för drygt ett år sedan. Jag började ensam och snart är vi 5 personer!

Vi tillverkar allt från kök, garderober, badrumskommoder till stycketillverkade möbler och inredningar av helt olika slag.

Om någon undrar hur det är att jobba som fin/möbelsnickare så är det bara att fråga på!

Kolla gärna in vår instagram "traugglan" för att se lite olika projekt vi gjort och händelser för se lite bakom kulisserna.

Det har varit en väldigt spännande resa. Jag gick "möbel- och inredningssnickeri" på St Eriks gymnasium i tre år och efter det fick jag jobb på ett snickeri. Där jobbade jag i 4 år innan jag startade eget med en kompis. Efter 4-5 år så bestämde jag mig för att börja plugga tvspelsutveckling, så vi lade ned firman och jag gjorde högskoleprovet och kom in på universitetet. Det var väldigt roligt och i samma veva fick jag mitt första barn som tyvärr föddes med vissa komplikationer och fick genomgå en en stor operation vid 5 månaders ålder. Så jag fick ta ett studieuppehåll och började så smått jobba som snickare igen och använde mig av en "fakturera utan företag"-tjänst. Någonstans här så insåg jag att det är ju snickare jag ska vara. Det är visserligen väldigt kul att göra spel men jag mår inte bra av att sitta så mycket framför datorn så jag hoppade av plugget och fortsatte som snickare.

Efter något år startade jag en enskild firma och hyrde in mig i en snickeriverkstad. Men jag ville vidare så jag letade efter en egen lokal, startade ett AB och köpte in en hel del stora maskiner. Det var väldigt roligt att då ha ett helt eget snickeri äntligen!

Efter ett år i den nya lokalen så anställde jag min första figur (en jag gick gymnasiet med). Och snart är vi fem helt enkelt! Så kan det gå

Ha det fint!

