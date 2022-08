Är spelskapare/författare/filmskapare skyldiga sina fans något?

Problemet är väl lite när ett verk marknadsförs som något som det i slutändan inte är, och där kan gränsdragningarna dessutom ibland bli grumliga. Inte minst när det gäller rent narrativa/estetiska aspekter, eller sådant som blir vagt eller subjektivt av naturen. Vad skapar det för förväntningar? Vad har utvecklaren/utgivaren faktiskt åtagit sig att leverera med sådan marknadsföring? "A beautifully written modern adventure game" (Life is Strange), "Every decision you make, no matter how minute, affects the outcome of the story" (Detroit: Become Human), "PLAY THE WAY YOU LIKE" (Elder Scrolls Online), "EACH MISSION IS A UNIQUE CHALLENGE" (XCOM 2) - vad innebär sådana saker *egentligen*?

Trailers som inte representerar spelet (den slutliga produkten som konsumenten köper), utlovade funktioner som uteblir, innehåll som någorlunda tydligt beskrivits annorlunda i marknadsföringsmaterial än det är i spelet etc. etc. - det finns flera mer tydliga exempel på sådant, och då börjar man röra sig in på konsumenträttsliga ärenden där utvecklaren/utgivaren faktiskt kanske gjort fel enligt gällande lagar och rättslig praxis.

Att då driva någon slags ersättningsärende mot en utvecklare/utgivare kan jag köpa till 100% (pengarna tillbaka har ju blivit på tal i en del fall), och jag förstår att man där kan uttrycka sig både syrligt och stundtals hårt, där man mer eller mindre blivit lurad. Men det där med att på riktigt hota individer och bete sig som ett praktas... nej, det är fortfarande lika galet oavsett om man nu skulle blivit lurad.