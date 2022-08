Kotor - Fan made animation

Unreal Cinema är ett gäng(?) som har arbetat på en animerad serie av första Knights of the old Republic spelet ett bra tag nu. Eller, ett bra tag....ett år är inte mycket i animeringsvärlden, men mycket i en vanlig persons liv, så det känns som att det är ett bra tag sen projektet avtäcktes.

Det har hänt lite sedan den första videon där dom visade upp lite blandad artwork:

till att dom släppte en kortfilm (kort) om Malak:

till att dom nu har släppt en teaser trailer för första episoden av serien:

Jag hoppas att dom ligger långt fram i arbetet och att jag inte behöver vänta länge, för det här börjar se riktigt bra ut