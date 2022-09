Tangentbord och mus till Xbox.

Jag tänkte bara slänga ut en liten fråga. Varför är stödet för mus och tangentbord till konsolspelen så dåligt? Jag förstår att det inte är många som skulle använda det men om utvecklarna ändå gör en PC version av spelet så finns det ju redan på plats så att säga.

Ett spel som jag tycker alla utvecklare borde följa efter är gamla ”State of Decay 2”. Jag spelar på xboxen nu och spelet byter själv kontrollmetod direkt när jag slår an en tangent eller greppar handkontrollen. HUD’en byter också symboler automatiskt mellan tangentbordets och handkontrollens knappar. Nu fungerar ju just det spelet bäst med hk men det är skönt att kunna använda musen snabbt och smidigt när man är i menyer eller vill få till ett enkelt headshot på nästa slemmiga zombie som dyker fram.

Finns några spelutvecklare på siten som vet varför stöden tas bort. Är det billigare att ta bort det än att bara ha kvar det till konsolerna? Playstation och Xbox är ju bara pc i snyggare förpackningar ändå och åtminstone Xbox har ju stöd för både mus och tangentbord i sitt OS. Även fast de verkar ha glömt muspekaren.