Asgards loggbok (Star Citizen)

I den här tråden så kommer ni kunna följa den svenska organisationens Asgards äventyr i Star Citizen. Detta kommer ge dig som läsare möjligheten att följa med den resa som tar oss around the verse.

För ni som inte vet vilka vi är så tar vi en liten kort presentation. Asgard är en stor organisation som strävar efter att bli en smart, effektiv och ambitiös organisation som kan erbjuda en plats för både för dedikerade spelare såväl som spelare som inte har så mycket tid att spela. Vi vill var en organisation där det finns många olika individer som kompletterar varandra med sina olika intressen. Därmed är du välkommen oavsett om du är intresserad av mining, tradeing eller combat, you name it.

Om du tycker de äventyr tar oss på i Star Citizen låter kul, tveka in att göra en ansökan till Asgard. https://robertsspaceindustries.com/orgs/ASGARD

Red versus Blue

Nu håller den svenska organisationen Asgard sitt största event någonsin. I flera år nu har Asgard arrangerat event både för sina egna medlemmar men också för andra organisationer i Star citizen. Men nu är det dags att slå rekord i storleken på ett event! Detta event kommer bli vår organisations största event hittills, och en av årets höjdpunkter där vi kommer sätta Star Citizen servrar på test!

Deltagare: Två lag, 40 - 50 per lag (20-25 från varje org.)

Evenemanget, som heter Red versus Blue, går ut på att två lag möter varandra på ett stridsområde som är cirka 34x25 km. Eventet kommer ha en största delen fokuserad på markstrider, men finns en viss aspekt inriktad på luft. Antal deltagare i respektive lag är tänkt att vara mellan 50 spelare vilket betyder att eventet kommer ha 100 deltagande spelare, där respektive organisation enbart får delta med 20 - 25 medlemmar. Detta kommer vara det största eventet som Asgard har skapat hittills.

Eventet kommer att gå ut på följande

Slagfältet kommer att utspela sig på planeten microTECH, nära staden New Babbage, där de två lagen kommer att kämpa om fem (5) olika områden. Där det laget som håller flest områden vid eventets slut kommer att segra. Eventet kommer att ge ett stort test för respektive organisation för att kunna samarbeta och öva både med andra organisationer, men även inom sin egen organisation. Ett event som detta skapar stora utmaningar för varje organisation, och de lärdomar vi drar av detta kommer att kunna användas i framtiden för att bekämpa andra faror.

Till det här eventet så kommer det vara fyra (4) organisationer som deltar. I det Blåa lag så deltar Asgard & Marskin Nyrkki, i det Röda laget så deltar 7Hills & Garden Interstellar Initiative. Vi berättar med om dom här

7Hills: En internationell organisation på 260 medlemmar. 7Hills är en organisation med ett stort industriellt intresse, och kommer fokuserar framför allt på mining, tradeing, m.m, Men organisation har många förmågor utöver det intresset och på senare tiden så har 7Hills gjort sig bra ifrån sig på markstrids event.

Garden Interstellar Initiative: En internationell organisation på 277 medlemmar, som har ett brett fokus både för industri, utforskning, militärt. Organisationen är främst känd för en av deras medlemmar, Youtubern “Space Tomato”, som lägger upp informativa videor om Star Citizen. Det är första gången Asgard har ett event ihop med Garden Interstellar Initiative.

Marskin Nyrkki: Den största hel-finska organisation på 344 medlemmar. En av medlemsorganisationerna i alliansen Aurora Borealis och som Asgard har samarbetat nära med under en längre period. På den senare tiden har de visat upp ett mycket bra framförande både i luftstrider och markstrider. En absolut kraft att räkna med sin finska sisu.

Asgard: En svenska organisation på 692 medlemmar. en av de medlemsorganisationen i alliansen Aurora Borealis. Vi är även huvudarrangörer för detta event, Red versus Blue. Vi kommer gå in i detta event med både luft- och markgrupper och kämpa tillsamman med våra Finska kamrater .