Är en remake värd ett fullpris?

Skrivet av robbis: Jo ni har nog båda rätt... I horizon fallet håller jag helt och hållet med, det är alldeles för nytt för att motivera en "remake"? vad ska dom remake:a liksom? Trodde det var top-notch när det släpptes. Har inte testat de nya Resident Evil då det inte är några av mina favoritspel, gillade de 2 nya 7 & 8 men pallade inte de gamla. Ska jag vara helt ärlig så är det väldigt få spel som jag vill ha en remake, än mindre en remaster utav. Kan faktiskt inte komma på något spel just nu. Så det kanske blir nästa fråga, vilka spel är värda en remake? Remasters diskuteras inte då det är helt meningslöst i min mening. Gå till inlägget

Hellre remasters än remakes. Var rena kulturgärningen när dom släppte Ico, Shadow of the Colossus, The Last of Us och Quake.

Resident Evil 2 och 3 remakes är bra, men originalen är bättre. Klassiska Resident Evil har en helt annan atmosfär och det är så Resident Evil ska vara.

Kan inte komma på nåt spel jag vill se remake på. Ocarina of Time har väl många velat ha länge.

Inte jag. Men gärna en HD-remaster.

Nej, sluta med remakes. Gör nåt nytt och originellt istället.