In my restless dreams I see that town - Silent Hill återvänder

Arceion apr 2020 In my restless dreams I see that town - Silent Hill återvänder https://twitter.com/Konami/status/1581754864702398464?t=t3sRa... Jag kan knappt tro det. Efter åratal av förhoppningar av att få återvända till Silent Hill är det nu äntligen bekräftat att serien kommer tillbaka. Det verkar alltså som att Konami kommer köra en stream på onsdag med nyheter. Vad tror ni kommer visas? Ett nytt spel liknande de tidigare spelen? Det beryktade episodbaserade spelet? En remake av tvåan? Och tror ni vi får se fler än ett spel? Vilken underbar Twitter-nyhet såhär på söndagskvällen!

Arceion apr 2020 Skrivet av zevile: Oh på riktigt! Spännande. Gå till inlägget Verkligen! Tydligen har ju något Silent Hill-spel rateats i Sydkorea nyligen, så det spelet borde ju dyka upp på onsdag. Tippar dock på att vi får se något mer.