Xbox Keystone

Skrivet av jontebula: Nu har dom lagt Keystone på Pause. Men inväntar Samsung Gaming Hub till min 2021 Samsung smart TV så inga problem då man där kan spela i 1080P och 60fps utan större problem. Så om 4-5år lär dom ta upp Keystone igen då 4K är redo för Microsoft och Xbox Cloud. Gå till inlägget

Misstänker att det blir till nästa generation som en del av utbudet från start. Då kanske de har X, S och C där C är Cloudstreaming enbart. Alternativt att S blir nedknuffad till Streaming-låda.

Edit: Och vet du att du kommer få gaming hub till din 2021a? På deras sida skriver de "The Samsung Gaming Hub is supported on 2022 Samsung Smart TVs."