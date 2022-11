Remakes. Vilka spel vill ni se?

Skrivet av scaryfoot: Det kommer fortfarande originella spel, men de "stora" spelen som man pratar om, är ofta remakes nu. Med "så grym grafik. Nästan som verkligheten." Såg att Dino Crisis nämndes. Jag gillar originalet just för den speciella atmosfären. Samma med dom klassiska Resident Evil-spelen. Nyversionerna är bra, men har inte den speciella atmosfären. Gå till inlägget

Helt sant. Men det betyder inte att det mesta redan är gjort. Det betyder kanske snarare att stora spelutvecklare- och utgivare inte vågar göra något nytt eftersom det är så mycket pengar på spel och för att det ändå fungerar ganska bra att göra i princip samma spel om och om igen.

Edit: det är också sant det där med grafiken, att de stora corpsen satsar på det. Särskilt i ett visst tema. För om jag kollar in gameplay från de största spelen senaste åren så ser alla mer eller mindre likadana ut; vacker natur i tredje person i öppna landskap som förmodligen är open world eller semi open world (God of War, senaste Plague Tale, valfritt nytt Assassin's Creed, The Last of Us, Red Dead redemption 2, Ghost of Tsushima, Horizon forbidden west etc etc etc). Rätt trist egentligen?

Ps. Beyond Good and Evil hade mått bra av en remake. Grymt spel verkligen, fortfarande. Innovativt och unikt.