Officiell tråd: The Chant

En sommarnatt 2008 förvandlades två unga män tillfälligt till skrikande småflickor. Mina föräldrar var i sommarstugan. Det var dags för en all-nighter. Vi införskaffade nödvändiga provianter; chips, godis och cola. Spelet var Condemned 2. Inga problem, tänkte vi, vi är inga mesar. Och det började bra, vi startade och lärde oss spelet medan det skymde ute. Närmre midnatt och fortfarande inga problem, det här spelet var inte så läskigt ändå. Tyckte vi, tills vi kom till en creepy stuga mitt i skogen. Korridorer så smala att Ethans axlar måste ha gnuggat spindelväven från väggarna. Det var min tur att ha kontrollen, jag frågade om min vän ville ta över, jag började få kramp i fingrarna nämligen. Men nej, min kompis kände plötsligt lite migränvibbar, det var bäst att jag behöll kontrollen. Det var tyst i stugan, och i mina föräldrars hus. För tyst. Vi finner en halv kropp, benen saknas och tarmarna har runnit ut över golvet. Vi når en trappa med en trasig vägg och en massiv jävla björn äter upp någon på andra sidan. Ett antal svordomar far ur oss. Jag erbjuder kontrollen till min vän, och att jag kan hämta en panodil eller nåt. Nej, fortsätt du. Det finns ingen annanstans att gå än framåt. Jag hoppar ned genom ett hål i golvet. Vi befinner oss i någon typ av förråd. Jag hinner knappt ta ett steg innan det brakar till och björnen exploderar in i andra änden av rummet. Objective-texten ändras till: RUN FOR YOUR LIFE!!!

SPRIIING! vrålar min vän. Jag gör som han säger. Genom de smala korridorerna, ingen aning om vart jag ska. Bara bort. Vart som helst förutom här!

Vi tog oss genom scenen. Och svor att aldrig berätta för någon hur vi skrek som småflickor.