Ready or Not, kan vara den bästa taktiska skjutaren redan nu!

Ready or Not (RoN) kan faktiskt vara det. Jag är förvisso supporter. Och har ingen aning om vad jag har, som andra inte har. Skulle dock vara kul att jämföra banor, och vapen!

.

Men efter den senaste stora patchen i somras, ny stor på väg. Så älskar jag fullkomligt det här spelet. En typisk CoD spelare kanske inte gör det. Möjligen folk som älskar Arma, och vill ha perspektiv på cqc. Men har folk lidit av avsaknad på bra taktiska simulatorer, sedan SWAT 4, eller möjligen Rainbow six, innan det blev aracad? Är detta verkligen något att rekommendera. Är fortfarande under utveckling. Vissa klagar på AI, dock inte sämre än många AAA studios. Men dom jobbar på att förbättra den ändå. Grafiken är riktigt bra. Det är rått, oförlåtande, och blodigt. Fler nivåer, och mer vapen tillkommer kontinuerligt.

.

I dagsläget ingen MP (kommer), dom proriterar SP, och coop tack och lov. Finns tillräckligt med MP spel, men knappt några med SP/CoOp i fokus.