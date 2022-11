Xbox Game Pass - November 2022 - Part 1

Kalendern visar på november och dags för månadens första Xbox Game Pass-omgång. Ännu en riktigt stabil omgång spel blir det dessutom med en hel drös spel som släpps direkt på tjänsten! Obsidians lilla sidoprojekt Pentiment, ett äventyr i 1500-talets Bayern, ser ut att bli både bra och tokigt och släpps den 15:e. Somerville, från folk som gjorde Limbo och Inside, kommer också direkt på releasedagen. Det är inte slut på Dag 1-släppen där dock, vi får också Ghost Song och Football Manager 2023 direkt.

Dessutom så dyker Return to Monkey Island upp, liksom Vampire Survivors och Legend of Tianding, på Xbox-releasedagen. PC får lite egna tillskott i form av The Walking Dead: A new Frontier och The Walking Dead: Michonne som båda sedan tidigare finns på konsolpasset.

Det kommer också en del trevliga uppdateringar till de levande spelen:

8:e november är det dags för Halo Infinite att få sin Winter Update, som är typ Season 2,5 med gratis battlepass, två nya maps, modes, nytt XP-system och events. För att inte tala om co-op och Forge!

Den 11:e firar Microsoft Flight Simulator 40-årsjubileum och släpper sin 40th Anniversary Update med nya plan, helikoptrar och annat skojsefriskt.

Sea of Thieves kör Return of the Damned, ett tidbegränsat äventyr mellan den 3:e och 17:e november.

Vill ni kolla in vad oktober hade att bjuda på så hittar ni de trådarna här:

Xbox Game Pass - Oktober 2022 - Part 1

Xbox Game Pass - Oktober 2022 - Part 2

Nya titlar:

The Legend of Tianding (Ute nu, konsol+PC+cloud)

The Walking Dead: A New Frontier - The Complete Season (Ute nu, PC)

The Walking Dead: Michonne (Ute nu, PC)

Ghost Song (3 nov, konsol+PC+cloud)

Football Manager 2023 (8 nov, konsol+PC+cloud)

Return to Monkey Island (8 nov, konsol+PC+cloud)

Vampire Survivors (10 nov, konsol)

Pentiment (15 nov, konsol+PC+cloud)

Somerville (15 nov, konsol+PC)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 8 nov: Football Manager 2022. Den 15 nov: Art of Rally, Fae Tactics, Next Space Rebel, One Step from Eden, Supraland.

Xbox Game Pass

#xbox-game-pass #xbox #pc #cloud-gaming #nyhetstips